Порошенко во время совещания по Авдеевке вспомнил тех, чей "язык поворачивается" говорить о снятии санкций (видео)

17:28, 31 января 2017
Политика
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В ходе заседания Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Петр Порошенко рассказал о применении боевиками артиллерии против гражданского населения в Авдеевке.

Совещание Порошенко с силовиками о Авдеевки / Фото УНИАН

"В этих условиях, как ведут себя российские боевики. А на сегодня, за много дней, впервые против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", была применена крупнокалиберная артиллерия. Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще тогда нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, Военный кабинет СНБО собрался на заседание из-за обострения ситуации в Авдеевке.

В ходе заседания обсудят три основных вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий, гуманитарный, для обеспечения защиты гражданского населения, и международный.

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Теги: #Авдеевка#санкции#Порошенко#СНБО