Военный кабинет СНБО соберется сегодня из-за ситуации в Авдеевке - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

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Заседание должно пройти во второй половине дня.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. По состоянию на 11.40 сегодня боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12.00, но письменного подтверждения режима прекращения огня российская сторона не предоставила.