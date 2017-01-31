Военный кабинет СНБО соберется сегодня из-за ситуации в Авдеевке - источник
13:37, 31 января 2017Политика
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Сегодня при участии руководства государства состоится заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации в Авдеевке.
СНБО соберется из-за ситуации в Авдеевке / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
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Заседание должно пройти во второй половине дня.
Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. По состоянию на 11.40 сегодня боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Есть предварительная информация о наступления режима тишины в 12.00, но письменного подтверждения режима прекращения огня российская сторона не предоставила.
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