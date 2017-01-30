Украина превратилась в испытательную площадку для российской техники и кибероружия - СНБО

Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров в интервью немецкому телеканалу ARD.

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«Поскольку Украина в последние три года превратилась в испытательную площадку российской современной техники, тактики и, в частности, кибернетического оружия, можно считать, что с одной стороны эти кибератаки были определенным испытанием», - отметил он, объяснив, что очень знаковым в этом контексте является доктринальное определение Россией информационного и кибернетического пространства таким же операционным пространством, как воздух, море и космос.

«Поэтому Украина с одной стороны - это испытательная площадка, а с другой - последние кибератаки, которые произошли, - это также и демонстрация силы, в том числе западным странам, странам-членам НАТО, что такие средства имеются в наличии России, она может их применить по потребности где угодно и когда угодно, что любые системы безопасности, которые применяются в энергетической сфере, являются уязвимыми», - подчеркнул Петров.

Он отметил, что уровень угроз кибернетических атак постоянно растет во всем мире, но Украина вовремя реагирует на эти угрозы, постоянно наращивая уровень возможностей для противодействия им.

«Наша система кибербезопасности и киберзащиты развивалась, прежде всего, как система защиты государственных ресурсов - ресурсов, где хранится информация с ограниченным доступом. Но мы развиваем наши системы и возможности для защиты и объектов критической инфраструктуры», - отметил представитель СНБО.

Отвечая на вопрос журналиста о факте кибернетических атак на украинские энергетические компании, что произошла в конце 2015 года, Петров подчеркнул, что это был первый случай применения на европейском континенте кибернетического оружия, направленного на объекты гражданской инфраструктуры, который можно расценивать как демонстрацию силы.

Он отметил, что ряд фактов дает основания считать, что эти кибератаки осуществлялись с территории Российской Федерации.

«Есть очень много косвенных признаков, которые позволяют нам с большой долей вероятности говорить, что к этим атакам причастны структуры Российской Федерации, или контролируемые ею структуры, например, хакерские группировки, которые работают с правительством России», - пояснил Петров.

По его словам, кроме кибернетических атак на украинские облэнерго, злоумышленник в прошлом году совершили атаки на финансовый сектор, но украинские специалисты смогли своевременно обнаружить и заблокировать их.

«В конце вред, который был причинен этими атаками, был минимальным. Хотя изначально цель кибератаки была очень серьезной, и если бы злоумышленникам удалось сделать то, что они запланировали, то в декабре, то есть в конце бюджетного года, были бы заблокированы все платежи в государственный бюджет, все социальные выплаты, что могло бы привести к социальному взрыву», - сказал руководитель Службы по вопросам информационной безопасности.

При этом он добавил, что та часть кибернетических атак, которые были осуществлены на системы Государственного казначейства и Министерства финансов, о которой стало известно общественности, - это лишь небольшая часть атак, с которыми столкнулись украинские профессиональные ведомства.

«Мы сработали на опережение, предотвратив атакам, поэтому другие общественность не увидела. Я считаю, что это большой успех нашей системы кибербезопасности и наших государственных органов, которые за это отвечают», - подчеркнул Петров.

Он также сообщил, что Украина кроме практических мер по предупреждению и реагированию на кибератаки, совершенствует и законодательную базу для этого.

«Мы изучаем угрозы, очень внимательно относимся даже к гипотетическим угрозам, потому что любая вчера еще гипотетическая угроза завтра становится уже абсолютно реальной. Лучше готовиться заранее и отрабатывать возможные сценарии противодействия... Мы держим порох сухим и отрабатываем все мероприятия и вероятные сценарии», - добавил представитель СНБО.