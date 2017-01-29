Генпрокуратура завтра предоставит адвокатам Януковича для ознакомления материалы дела о госизмене

Завтра Генеральная прокуратура Украины намерена объявить экс-президенту Виктору Януковичу и его защитникам о завершении расследования уголовного производства в отношении государственной измены и разрешить начать ознакомление с материалами дела.

Читайте такжеГПУ продлила расследование дела о госизмене Януковича - адвокат

Об этом прокурор Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Руслан Кравченко заявил в эфире телеканала «112.Украина».

"Завтра в 15 часов мы сообщим стороне защиты и подозреваемому Януковичу, что мы закончили досудебное расследование, и мы раскрываем материалы дела для ознакомления", - сказал Кравченко.

По его словам, сторона обвинения надеется, что адвокаты Януковича не будут тянуть с ознакомлением с материалами производства и закончит эту процедуру чуть более чем за неделю.

"Я считаю, ознакомление - 1 том в день. Там 15 томов", - сказал Кравченко.

Он отметил, что сторона обвинения вправе направить в суд материалы производства без ознакомления с ними самым фигурантом дела.

Отвечая на вопрос, что будет с Януковичем, если тот вдруг решит лично прибыть в прокуратуру, Кравченко сказал, что он, согласно решению суда, будет задержан и доставлен в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал УНИАН, 28 января адвокат Виталий Сердюк утверждал, что Генпрокуратура до 28 марта 2017 года продолжила специальное досудебное расследование дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

27 января Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене.

В ГПУ отметили, что 27 января генеральным прокурором Юрием Луценко подписано сообщение об изменении подозрения Януковичу в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 1 марта 2014 года Янукович, кроме направления письменного заявления к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины, обратился с аналогичной письменным заявлением в Совет федерации Федерального собрания РФ, что стало основанием для предоставления Путину согласия использование регулярных войск в Украине.

Защитники подозреваемого от получения указанного уведомления об изменении подозрения, что предусмотрено ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, безосновательно отказались, в связи с чем он был отправлен по почте.

Ранее Луценко заявил, что в марте начнется суд над Януковичем.