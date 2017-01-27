С марта "на экранах всей страны" будет суд над Януковичем - Луценко (видео)

Об этом во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "5 канал".

По словам Луценко, в ближайшее время адвокатам Януковича передадут материалы дела о государственной измене.

Генпрокурор отметил, что недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу - председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Так, начало судебного разбирательства прогнозируют на март этого года.

"С марта на экранах всей страны открытый, непредвзятый и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, которое разрешило Путину ввести войска в Крым, а затем на Донбасс. Это поставит точку над историей диктатуры. Это позволит конфисковать все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за рубежом", - подчеркнул генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, 20 января Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу Януковича о государственной измене.

28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту уведомление о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видео-конференции давал показания по делу в отношении пяти бывших "беркутовцев".

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.