ГПУ продлила расследование дела о госизмене Януковича - адвокат

Об этом 27 января сообщил его адвокат Виталий Сердюк в эфире одного из телеканалов.

"Следствие уведомило защиту, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года до 28 числа", - сказал он.

По словам защитника, для того, чтобы Янукович считался уведомленным о подозрении в госизмене, уточненное уведомление должно быть отправлено в связи с его пребыванием на территорию РФ, через международную правовую помощь.

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«Только так оно может быть надлежащим и допустимым. Чтобы Янукович считался уведомленным о подозрении, оно должно пройти соответствующую процедуру путем вручения через уполномоченные органы РФ», - заявил Сердюк, добавив, что сейчас сообщение о подозрении не считается врученным.

«РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос о предоставлении правовой помощи находится в стадии выполнения. Защита пытается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только процедуры будут осуществлены, мы подпишем уведомления о подозрении», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 27 января Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене.

В ГПУ отметили, что 27 января генеральным прокурором Юрием Луценко подписано уведомление об изменении подозрения Януковичу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 1 марта 2014 года Янукович, кроме направления письменного заявления к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины, обратился с аналогичным письменным заявлением в Совет федерации Федерального собрания РФ, которая стала основанием для предоставления Путину согласия на использование регулярных войск этого государства на территории Украины.

Защитники подозреваемого от получения указанного уведомления об изменении подозрения, что предусмотрено ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, безосновательно отказались, в связи с чем оно было направлено по почте.

Ранее Луценко заявил, что с марта начнется суд над Януковичем. По словам генпрокурора, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу - председателя Верховной Рады Андрея Парубия.