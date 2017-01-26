Список претендентов на должность главы Нацполиции сократился до 10 человек, победителя планируют определить до 6 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член Консультативной комиссии по отбору главы НПУ, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что «на тестирование были приглашены 46 претендентов, из них 43 прошли тестирование во вторник на этой неделе, три кандидата не явились, позже двое из них публично объяснили, почему не приняли участие дальше в конкурсе».

«После этого вчера и позавчера мы занимались тем, что отбирали из этих 43 кандидатов тех, кого мы будем приглашать в следующий этап конкурса, исходя из их резюме, мотивационных писем и результатов тестирования», - добавил Захаров.

Член Консультативной комиссии отметил, что претенденты на должность главы Нацполиции проходили General Skills test, который оценивает в целом способности логически, абстрактно, вербально мыслить.

По его словам, Консультативная комиссия по отбору главы Национальной полиции по результатам тестов и резюме выбрала 10 кандидатов: Вячеслава Аброськина (начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области), Леонида Антоненко (депутат городского совета), Константина Бушуева (заместитель главы Нацполиции), Александра Берладина (начальник договорного отдела – заместитель начальника юридической службы ООО «Промтоварный рынок»), Андрея Вишневского (директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи), Вадима Гиренко (первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры №6), Дмитрия Головина (начальник ГУ НП в Одесской области), Сергея Князева (начальник Департамента уголовного розыска НПУ), Станислава Людкевича (гендиректор «Инвестиционная группа Инэко»), Алексея Шевчука (адвокат).

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«Десять кандидатов приглашаются на интервью с 30 января по 3 февраля. По два человека в день будут проходить интервью, у каждого это интервью будет длиться до трех часов, и после проведения интервью мы обсудим результаты этого интервью и окончательно определим трех кандидатов, которых мы представим министру», - отметил Захаров.

Он выразил надежду, что комиссия успешно завершит конкурс не позднее 6 февраля.

Как сообщал УНИАН, конкурс на должность главы Национальной полиции был объявлен после освобождения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.

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13 января в Нацполиции проинформировали, что в конкурсе на должность руководителя ведомства изъявили желание участвовать 64 кандидата. Среди них, в частности, руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, в.и. о. главы НПУ Вадим Троян, заместитель председателя - руководитель аппарата, заместитель председателя НПУ Бушуев, сотрудники региональных управлений полиции, ряд адвокатов, несколько пенсионеров и одна домохозяйка.

24 января началось тестирование кандидатов на должность руководителя Нацполиции. В то же время Троян и Крищенко не явились на тестирование.

25 января Троян и Крищенко заявили об отказе от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.