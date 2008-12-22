ЕЦ становится "мощной политической силой"

Лидер Крымской республиканской организации партии «Единый Центр», председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что «Единый Центр» становится «мощной политической силой».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской парторганизации.

«Я доволен, что, вопреки прогнозам о том, что это – мертворожденная организация, «Единый Центр» становится мощной политической силой, узнаваемой как в целом в Украине, так и в Крыму и Севастополе», - заявил С.КУНИЦЫН.

По мнению С.КУНИЦЫНА, в 2008 году «Единый Центр» укрепил свои позиции на Крымском полуострове, на сегодняшний день практически завершено партийное строительство.

«Наша позиция в Крыму становится сильнее», - считает лидер крымской парторганизации.

«У нас центристская позиция, нет никаких радикальных действий. Отношения между центральными органами партии и Крымской республиканской организацией (ЕЦ) строятся на основе Конституции Украины и Конституции АРК», - сказал С.КУНИЦЫН.

В планах на 2009 год - продолжить развитие партийного строительства.