ЕЦ становится "мощной политической силой"
Версия Сергея Куницына
Лидер Крымской республиканской организации партии «Единый Центр», председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что «Единый Центр» становится «мощной политической силой».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской парторганизации.
«Я доволен, что, вопреки прогнозам о том, что это – мертворожденная организация, «Единый Центр» становится мощной политической силой, узнаваемой как в целом в Украине, так и в Крыму и Севастополе», - заявил С.КУНИЦЫН.
По мнению С.КУНИЦЫНА, в 2008 году «Единый Центр» укрепил свои позиции на Крымском полуострове, на сегодняшний день практически завершено партийное строительство.
«Наша позиция в Крыму становится сильнее», - считает лидер крымской парторганизации.
«У нас центристская позиция, нет никаких радикальных действий. Отношения между центральными органами партии и Крымской республиканской организацией (ЕЦ) строятся на основе Конституции Украины и Конституции АРК», - сказал С.КУНИЦЫН.
В планах на 2009 год - продолжить развитие партийного строительства.