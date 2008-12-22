Депутаты от БЮТ: Нацбанк продолжает искусственно девальвировать гривню
Заявление членов комиссии
Народные депутаты от БЮТ, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины заявляют, что Нацбанк продолжает искусственно девальвировать гривню.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутатов-“бютовцев”, членов ВСК ВР по вопросам проверки деятельности Нацбанка Украины Юрия ПОЛУНЕЕВА (председатель комиссии), Олега ЛЯШКО, Юрия ТРЫНДЮКА и Руслана БОГДАНА.
Они отметили, что “правительство Юлии ТИМОШЕНКО последовательно выступает за стабильный, экономически обоснованный курс гривни к доллару, который даст возможность развиваться украинской экономике и внутреннему рынку. Однако, уже второй банковский день после того как усилиями премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО был приостановлен безумный рост стоимости доллара и раскрыты махинации Нацбанка на валютном рынке, Национальный банк продолжает искусственно девальвировать курс гривни”.
Члены ВСК напомнили, что сегодня утром межбанковский рынок открылся с котировок покупки-продажи доллара США на уровне 7,20 грн. - 7,80 грн. за доллар. Валютный рынок фактически сам стал работать на укрепление гривни, считают они. “Но Нацбанк, исповедуя преступную политику девальвации гривни, вышел на рынок с предложением покупки по курсу 8,30 грн. за доллар. Фактически, на сегодня гривню искусственно обесценили на 10%”, - заявили депутаты.
Они считают, что с точки зрения экономических законов этот процесс объяснить невозможно. “Это можно объяснить лишь преступным сговором тех финансовых учреждений, которые получили наибольшее рефинансирование НБУ, также правления НБУ и Секретариата Президента - они таким образом фиксируют свои сверхдоходы, полученные ранее путем спекуляций на валютном рынке”, - убеждены члены ВСК.