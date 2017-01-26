НФ осуждает циничное надругательство над украинским и польским мемориалами жертв НКВД в Быковне

"Совершенное кощунство против памяти мучеников наших народов – за гранью морали. Эти события отнюдь не случайное стечение обстоятельств. Речь идет о целенаправленной диверсии против добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Акты антипольского вандализма в Украине и коварная надругательство над украинскими памятниками в Польше организованы теми, кто в равной степени желает зла нашим народам и не воспринимает ни украинской, ни польской свободы", - отметили в НФ.

"Кощунственный почерк хорошо знаком. Безнравственность, цинизм и террор – это традиционные методы советских, а теперь российских спецслужб. Объявив войну демократическому миру, Кремль сделал ставку на провокации и разжигание вражды в Европе. Их главная цель – противопоставить наши народы, обострить разногласия, распространять ненависть. Таким образом Москва стремится сделать нас противниками, неспособными к совместной борьбе за свободу и демократию", - говорится в заявлении партии.

«Народный фронт» требует от Национальной полиции и Службы Безопасности Украины как можно быстрее установить виновников и исполнителей позорного варварского преступления. Для Украины это – дело принципа и чести.

Украинским и польским спецслужбам стоит объединить усилия в выявлении и предотвращении проявлениям гибридной агрессии против наших государств.

"Для украинских и польских политиков это – также сигнал положить конец любым недоразумениям и раздорам, которые бы поощряли атмосферу неприязни. Помните, что наши исторические счеты всегда приносили выгоду российскому империализму, а потеря независимости одного из нас в конце концов приводила к катастрофе другого. Достигнув взаимопонимания, мы лишим смысла любых попыток совершать диверсии на наших святощах и нашей памяти", - говорится в заявлении партии.