Тимошенко перепутала украинский город с российским

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко перепутала украинскую Брянку с российским Брянском. Случился сей конфуз в пятницу в эфире политического ток-шоу «Шустер live» на телеканале «Украина» во время прямого включения из Брянки Луганской области.

В процессе выяснилось, что для премьер-министра стало новостью существование задолженностей по выплатам зарплат бюджетникам. В ответ на жалобы местных учителя и работника дома культуры, что только в день эфира они получили вторую часть зарплаты за октябрь месяц, да и то только потому, что «приехало телевидение», Тимошенко заявила, что Кабмин сделал все от него зависящее. И обвинила Партию регионов, которых «100% - вся команда в области», в том, что они там – власть, а порядка нет.

Второй новостью для Тимошенко стало то, что расположенный неподалеку стахановский вагоностроительный завод концерна "АвтоКрАЗ", откуда в массовом порядке увольняют работников (один из уволенных пришел на прямое включение жаловаться), контролируется не регионалами, как пыталась уверить студию премьер, а бютовцем Константином Жеваго. Под горячую руку Тимошенко пообещала ему «уголовное дело»…

Но самым впечатляющим стало то, что премьер только в начале разговора помнила правильное название города, а после, не обращая внимания на то, что остальные участники разговора называли город правильно – Брянкой, шесть раз подряд поименовала его Брянском, ни разу так и не поправившись до конца включения.

Справка УНИАН: Брянск – город в Российской Федерации, административный центр Брянской области.