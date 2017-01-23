Минюст РФ заявил о готовности передать Киеву из аннексированного Крыма 16 осужденных украинцев

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

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«От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 и… содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова», - говорится в сообщении.

Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что изначально стороны обговаривали передачу 18 осужденных, но у одного из них оказалось российское гражданство, один освободился по УДО, поэтому речь идет о передаче 16 заключенных из Крыма для отбывания наказания.