Харьковская область установит побратимские отношения с индийским штатом

Как сообщает пресс-служба ХОГА, участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества между Харьковщиной и штатом Махараштра.

Глава ХОГА договорилась с послом Республики Индия о том, что ориентировочно до конца марта в Харькове состоится торжественное подписание договора о побратимстве со штатом Махараштра. В нем примут участие представители деловых и бизнес кругов индийского региона, которые предметно обсудят дальнейшее сотрудничество с харьковскими коллегами.

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Кроме того, в рамках мероприятия в Харькове планируется провести фестиваль индийской культуры.

Также Юлия Светличная и Манодж Кумар Бхарти обсудили перспективы сотрудничества между Харьковской областью и Индией в сфере образования и науки.

Юлия Светличная отметила, что наряду с традиционно интересными для иностранных студентов направлениями, такими как медицина, в вузах области вводятся новые специальности, которые могут быть полезными, в том числе студентам из Индии.

Манодж Кумар Бхарти отметил, что индийская сторона действительно заинтересована в том, чтобы расширять спектр специальностей, которые студенты получают в вузах Харькова. Более детально перспективы сотрудничества посол обсудит с ректором ХНУ им. В. Н. Каразина.