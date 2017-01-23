Геращенко: как и покушение на меня, убийство журналиста Шеремета было организовано из России

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко, комментируя задержание двух граждан Украины, которые готовили на него покушение.

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"Попытка покушения на меня, которую предотвратила СБУ, судя по аналогии, является деятельностью диверсионного центра Российской Федерации, который постоянно притягивает организованную преступность на территории нашей страны. Следователи считают, что на 99,9% убийство Шеремета было нацелено и реализовано из этого же диверсионного центра", – сказал Геращенко и добавил, что если бы Служба безопасности не узнала о приезде этих двух людей, которые готовили на него покушение, то его ждала бы судьба Шеремета.

Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко. Главными мотивами покушения является деятельность сайта "Миротворец" и жесткая антироссийская деятельность Геращенко. Злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он взорвался на месте или во время движения. В соответствии с перехваченными разговорами, после совершения преступления они планировали сбежать в Россию. Геращенко сообщил, что правоохранители предупредили его о готовящемся покушении.

21 января Шевченковский районный суд Киева арестовал злоумышленников на два месяца без права внесения залога. Согласно ст. 112 Уголовного кодекса, на основании которой открыто уголовное производство, в случае доказательства вины в суде им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов связал покушение на Геращенко с переходом российских спецслужб к новой фазе продолжения гибридной войны в Украине.