Нацсовет оштрафовал радиостанцию за трансляцию пропагандистской рэп-песни

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно.

«По результатам внеплановой проверки ООО «Телерадиокомпания «МиКомп» (г. Каменское Днепропетровской области)... есть предложение признать нарушение. Руководствуясь статьей 72 Закона («О телевидении и радиовещании» - УНИАН) взыскать штраф 25% (от суммы лицензионного сбора - УНИАН) - это 44 тыс. грн», - сказал глава регулятора Юрий Артеменко в ходе заседания.

По его словам, во время мониторинга Нацсовета в эфире радио «МиКомп» была зафиксирована трансляция музыкального произведения российского рэп-исполнителя Мота «День и ночь», в тексте которого есть элементы пропаганды и популяризации государства-агрессора.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телерадиокомпанию "Шансон" на 294,36 тыс. грн за трансляцию песни, которая пропагандирует военно-морские силы государства-агрессора.

30 ноября 2016 года вступил в силу закон, предоставляющий Нацсовету по телерадиовещанию право штрафовать телерадиоорганизации и провайдеров программных услуг за призывы к войне и насильственному изменению конституционного строя.

Согласно закону, Нацсовету предоставляются полномочия по наложению на вещателей и провайдеров программной услуги штрафов в размере 25%, 10% и 5% от суммы лицензионного сбора, которые будут взиматься в зависимости от сложности нарушений.

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.