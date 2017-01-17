Исландия, Канада и Доминикана: депутаты рассказали, где провели зимние каникулы (видео)

География отпусков нардепов распространилась на Арабские Эмираты, Доминиканскую республику, Марокко, Германию, Канаду, передает ТСН.

"Я был, где и всегда бываю, в Канаде с семьей, а еще я летал в Доминикану, обошлось где-то в 4 тысячи долларов", - рассказал внефракционный Дмитрий Добродомов.

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"Никуда не ездила, ремонт делала в доме и картины рисовала", - делится нардеп "Народного фронта" Татьяна Чорновол.

Нардеп из "Батькивщины" Алена Шкрум использовала каникулы, чтобы воплотить мечту: "У меня была большая мечта – поехать в Исландию, и я была в Исландии. Тысячу долларов максимум потянули все расходы".

Из отпусков нардепы вернулись не только с загаром, но и с лишними килограммами, и давали обещания похудеть в ближайшее время.