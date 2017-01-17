Рада сегодня рассмотрит проект постановления о финансовом обеспечении своей деятельности (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня на рассмотрение вынесен проект постановления о календарном плане проведения 6-й сессии парламента.

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Кроме того, народные депутаты рассмотрят ряд вопросов относительно транспорта и экологической политики, в частности это закон о стратегической экологической оценке, который будет рассматриваться повторно с предложениями президента Украины.

Также депутаты рассмотрят законопроект о Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации.

Среди вопросов, которые планируется рассмотреть для их включения в повестку дня сессии - законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.