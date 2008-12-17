Литвин: коррупцию побороть нельзя, ее можно только возглавить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украина рано или поздно вернется к ранее существующей экзаменационной системы оценивания знаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с общественностью Ржищева во время своей рабочей поездки.

По словам председателя ВР, Украина не должна повторять предыдущих ошибок человеческого регресса. «Весь мир начинает отходить от тестирования, а мы его только вводим», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН напомнил, что внешнее тестирование внедрялось как намерение борьбы с коррупцией в высших учебных заведениях. «Хотя все знают, что коррупцию побороть невозможно, ее можно только возглавить», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, отметил председатель ВР, нельзя любой подход в оценивании знаний доводить до абсурда. «Я убежден, что мы поваримся, а затем вернемся к старой системе», - сказал он.