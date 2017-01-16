Украинская сторона в Минске констатировала срыв боевиками перемирия

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания контактной группы.

«Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное накануне новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной», - подчеркнула Олифер.

Она отметила, что украинская сторона настаивает на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в частности, «выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево».

По словам Олифер, решение блока вопросов безопасности является ключевой составляющей всего Минского процесса.

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Кроме этого она отметила, что местные выборы на Донбассе будут проведены только после прекращения огня, вывода иностранных военных формирований и восстановления контроля за границей.

«Без прекращения огня, без вывода всех иностранных военных формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может», - написала Олифер.