В БПП назвали дешевой манипуляцией заявления оккупантов о нарушении Украиной прав человека в Крыму

Так народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, на своей странице в Facebook, прокомментировала заявления так называемой «власти Крыма» о подготовке проекта резолюции о нарушении прав человека на полуострове, когда он был частью Украины.

«Заявление оккупационной российской власти Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией. Это элементарная рефлексия на принятие ООН резолюции по ситуации в Крыму. Подозреваю, что эта идея могла появиться только во время бурного празднования Нового года с заменителями «Боярышника», — отметила Фриз.

Депутат также подчеркнула, что в России уже давно нет неподконтрольных власти правозащитников, «итак понятно, что материалы готовились или оккупационным режимом самостоятельно, или непосредственно на Лубянке».

«Во-вторых, во время празднования, авторы резолюции забыли, что в конце 80-х годов Крым был частью УССР, входившей в СССР. Поскольку РФ является правопреемницей Советского Союза, то уверена, что Москва имеет все необходимые и объективные данные о своих притеснениях населения именно в тот период. Речь идет как о депортации крымскотатарского народа в период, которым так сегодня гордятся в Кремле, так и о заключении активистов крымскотатарского народа именно по команде из Москвы, чему есть многочисленные доказательства. В-третьих, авторы так называемой резолюции признают, что она не будет принятой, что с самого начала свидетельствует о контенте этого «документа». Поэтому советую оккупантам в Крыму не садиться за разработку документов, особенно международного характера, во время длительных праздников », — отметила Ирина Фриз.