В БПП назвали дешевой манипуляцией заявления оккупантов о нарушении Украиной прав человека в Крыму
Заявление оккупационных властей Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией
Так народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, на своей странице в Facebook, прокомментировала заявления так называемой «власти Крыма» о подготовке проекта резолюции о нарушении прав человека на полуострове, когда он был частью Украины.
«Заявление оккупационной российской власти Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией. Это элементарная рефлексия на принятие ООН резолюции по ситуации в Крыму. Подозреваю, что эта идея могла появиться только во время бурного празднования Нового года с заменителями «Боярышника», — отметила Фриз.
Депутат также подчеркнула, что в России уже давно нет неподконтрольных власти правозащитников, «итак понятно, что материалы готовились или оккупационным режимом самостоятельно, или непосредственно на Лубянке».
«Во-вторых, во время празднования, авторы резолюции забыли, что в конце 80-х годов Крым был частью УССР, входившей в СССР. Поскольку РФ является правопреемницей Советского Союза, то уверена, что Москва имеет все необходимые и объективные данные о своих притеснениях населения именно в тот период. Речь идет как о депортации крымскотатарского народа в период, которым так сегодня гордятся в Кремле, так и о заключении активистов крымскотатарского народа именно по команде из Москвы, чему есть многочисленные доказательства. В-третьих, авторы так называемой резолюции признают, что она не будет принятой, что с самого начала свидетельствует о контенте этого «документа». Поэтому советую оккупантам в Крыму не садиться за разработку документов, особенно международного характера, во время длительных праздников », — отметила Ирина Фриз.