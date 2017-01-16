Оборонные заводы получили финансирование несмотря на саботаж с принятием закона о спецконфискации - Пашинский

13:19, 16 января 2017
Политика
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В конце прошлого года в Украине удалось запустить работу оборонных заводов, однако, парламент должен рассмотреть ряд актуальных вопросов по улучшению положения оборонного сектора - о спецконфискации и усилении военной дисциплины.

Сергей Пашинский / Фото УНИАН

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета.

"Буквально в последний рабочий день прошлого года нам удалось благодаря позиции и президента, и премьер-министра и первого вице-премьера, и министра финансов и бюджетного комитета запустить процедуры функционирования системы государственных гарантий. С этого месяца наши оборонные заводы будут максимально загружены, а наша армия начнет получать в необходимом количестве все необходимое оружие", - подчеркнул он.

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Пашинский добавил, что "такая ситуация сложилась потому, что Верховная Рада несколько раз саботировала, явно из коррупционных соображений, принятие закона о спецконфискации".

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны также обратил внимание на цифры, обнародованные в СМИ, о небоевых потерях в зоне проведения АТО.

"У нас небоевых потерь гораздо больше, чем боевых. Именно поэтому я обращаюсь к председателю Верховной Рады, к участникам Согласительного совета - мы просим провести по несколько недель тематический день по этому блоку. А сейчас я прошу срочно, на четверг, задать вопросы прохождения военной службы (законопроект №5640). Друзья, мы имеем большую проблему, поэтому я прошу всех председателей комитетов и фракций рассмотреть вопрос о военной юстиции, военную дисциплину и ротацию", - подчеркнул Пашинский.

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Теги: #спецконфискация#Пашинский