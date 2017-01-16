Байден об американской поддержке при Трампе: надежды есть, но самая тяжелая работа - за украинским народом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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«Я надеюсь, что следующая администрация также захочет поддерживать (Украину) и быть партнером, и вы продолжите прогресс», - подчеркнул Байден.

При этом он заявил: «Вы знаете, что никто другой не сможет сделать тяжелую работу, кроме украинского народа».

Байден отметил, что от украинской власти и общества зависит, чтобы потребности страны были приоритетнее личных интересов.