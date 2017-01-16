Байден об американской поддержке при Трампе: надежды есть, но самая тяжелая работа - за украинским народом
11:40, 16 января 2017Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден надеется, что администрация избранного президента Дональда Трампа будет поддерживать Украину.
Байден надеется, что администрация Трампа будет поддерживать Украину / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.
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«Я надеюсь, что следующая администрация также захочет поддерживать (Украину) и быть партнером, и вы продолжите прогресс», - подчеркнул Байден.
При этом он заявил: «Вы знаете, что никто другой не сможет сделать тяжелую работу, кроме украинского народа».
Байден отметил, что от украинской власти и общества зависит, чтобы потребности страны были приоритетнее личных интересов.
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