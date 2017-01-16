Порошенко на встрече с Байденом рассказал, как Украина будет противостоять попыткам РФ спровоцировать беспорядок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве.

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«Угрозы остаются. Россия стремится избежать ответственности. Она, чтобы компенсировать военные неудачи, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию, спровоцировать беспорядок, она стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство», - заявил президент.

«В наших силах противодействовать этим планам, в первую очередь путем запуска «дорожной карты» имплементации Минских договоренностей и в то же время продолжением успешных внутренних реформ», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден находится с визитом в Украине 16 января.