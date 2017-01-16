Байден призывает международное сообщество сохранять единство на фоне российской агрессии
11:38, 16 января 2017Политика
860
Вице-президент США Джозеф Байден призывает международное сообщество сохранять единство на фоне российской агрессии.
Байден убежден, что Украина имеет право определять свой собственный путь / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.
Читайте такжеПорошенко на встрече с Байденом рассказал, как Украина будет противостоять попыткам РФ спровоцировать беспорядок
"Украина, как и каждая страна в Европе, имеет право определять свой собственный путь. Хотя Россия пытается отрицать этот выбор, международное сообщество должно продолжать оставаться единым против российской агрессии и принуждения", - подчеркнул Байден.
Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден находится с визитом в Украине 16 января.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Визит Байдена в Украину