Байден призывает международное сообщество сохранять единство на фоне российской агрессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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"Украина, как и каждая страна в Европе, имеет право определять свой собственный путь. Хотя Россия пытается отрицать этот выбор, международное сообщество должно продолжать оставаться единым против российской агрессии и принуждения", - подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден находится с визитом в Украине 16 января.