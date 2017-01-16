Байден призывает международное сообщество сохранять единство на фоне российской агрессии

11:38, 16 января 2017
Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден призывает международное сообщество сохранять единство на фоне российской агрессии.

Байден убежден, что Украина имеет право определять свой собственный путь / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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"Украина, как и каждая страна в Европе, имеет право определять свой собственный путь. Хотя Россия пытается отрицать этот выбор, международное сообщество должно продолжать оставаться единым против российской агрессии и принуждения", - подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден находится с визитом в Украине 16 января.

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Теги: #Порошенко#визит#Байден