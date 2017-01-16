Байден прибыл в Киев для встреч с Порошенко и Гройсманом

Как сообщает 112.uaвозле трапа его с караваем встречала официальная делегация.

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"Байден уехал с кортежем на дальнейшие встречи с представителями власти. В аэропорту его встретили представители МИД, с ним прилетела большая команда", - сообщил корреспондент "112 Украина".

На 7:30 у Байдена была запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В 8:45 состоится встреча с президентом Петром Порошенко на Банковой.

Как сообщал УНИАН, визит Байдена в Украину был перенесен с воскресенья, 15 января, на понедельник, 16 января.