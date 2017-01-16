Политическая часть "Минска" будет выполнена тогда, когда Россия прекратит насилие - Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко.

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Байден заявил, что знает, как непросто сохранять веру в Минский процесс, если Россия отказывается выполнять обязательства в сфере безопасности".

Вице-президент США подчеркнул, что Минские соглашения "остаются единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, восстановления украинского правительства на востоке и возвращения Украине контроля над международной границей".

"Лучшей надеждой Украины является дальнейшее продвижение в виде объединенной страны. Но позвольте мне быть совершенно четким: политическое соглашение не может быть выполнено до тех пор, пока российское насилие не прекратится. Только когда Россия и ее ставленники на востоке выполнят обязательства по прекращению боевых действий и позволят Донбассу снова жить в мире и безопасности, тогда от Украины можно ожидать ее политических обязательств", - заявил Байден.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Байден находится с визитом в Украине 16 января.