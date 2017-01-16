Гройсман поблагодарил Байдена за "веру в Украину"

"Я хочу заверить Вас в том, что мое правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри нашей страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в наше государство. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут наилучшим вкладом в успех нашей страны", - подчеркнул Гройсман.

"Наши реформы, изменения, открытость нужны нам, эффективная борьба с коррупцией нужна нам. И это не просто высокие слова - это то, что будет делать нас сильными, - отметил премьер. - С нашей стороны мы на 100% преданы изменениям в нашей стране и будем делать все для того, чтобы и Ваш вклад, который Вы делали не один год, имел успех".

Гройсман также поблагодарил за твердую и неизменную позицию США и личное лидерство Джо Байдена в деле мобилизации международной помощи и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Ваша личная роль, особенно в последние годы борьбы за нашу независимость является чрезвычайно важной для нашей страны во всех сферах, - подчеркнул премьер. - Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в Вашем сердце. Я знаю, что через 4 дня Ваше внимание к нашему государству не будет меньше, чем было до сих пор".

Он также отметил усилия Администрации президента Барака Обамы, направленные на противодействие российской агрессии, на оказание помощи Украине - военного вооружения нелетального характера, проведение тренировок украинских военнослужащих, медицинской помощи раненым и экспертной помощи на проведение внутренних реформ.

Гройсман напомнил, что США было принято решение о предоставлении кредитных гарантий объемом в 3 млрд долларов, что стало весомым вкладом в стабилизацию экономики Украины.

Глава правительства высоко оценил санкционные политику США в отношении РФ и поприветствовал недавнее продление санкций против политиков и компаний из России. Санкции должны оставаться в силе до момента полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым.

Премьер также подчеркнул готовность Украины и руководства страны к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США. Он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых: реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, проведение децентрализации и поддержка энергетической безопасности.

Гройсман сообщил Байдену о шагах правительства в продолжении внутренних реформ и реализации программы сотрудничества с Международным Валютным Фондом.

Среди приоритетов правительства - усиление независимости судебной ветви власти, проведение масштабной приватизации государственных предприятий, продолжение реформирования энергетического сектора, банковской отрасли Украины, а также реформирование Пенсионного фонда.