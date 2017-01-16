"Не просто высокие слова": Гройсман пообещал Байдену, что вклад США для Украины будет успешным

Об этом глава правительства сказал в ходе встречи с Байденом, находящимся с визитом в Украине.

«Я хочу заверить вас в том, что правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в наше государство. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны, - сказал Гройсман. - Наши реформы, изменения, открытость нужны нам, эффективная борьба с коррупцией нужна нам. И это не просто высокие слова - это то, что будет делать нас сильными. Мы на 100% преданы изменениям в нашей стране и будем все делать для того, чтобы и ваш вклад, который вы делали не один год, имел успех".

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Гройсман поблагодарил Администрацию президента Обамы за предоставленную Украине помощь в части противодействия российской агрессии, проведения реформ, стабилизации экономики. Особое внимание глава украинского правительства уделил санкционной политике США. Гройман подчеркнул, что политика санкций в отношении России должна быть продолжена до момента полной имплементации Минских соглашений и восстановления целостности и суверенитета Украины.