Совместное заявление Байдена и Порошенко (событие завершено)
10:40, 16 января 2017Политика
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Вице-президент США Джо Байден находится с визитом в Украине 16 января.
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден выступают с совместным заявлением по итогам их встречи.
Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джозеф Байден 16 января находится с последним официальным визитом в Украине.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину.
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