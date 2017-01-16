Совместное заявление Байдена и Порошенко (событие завершено)

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден выступают с совместным заявлением по итогам их встречи.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джозеф Байден 16 января находится с последним официальным визитом в Украине.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину.