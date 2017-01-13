Портнов о деле Пашинского: нардеп признал, что стрелял стоя, а не лежа

Об этом бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, чьи адвокаты защищают пострадавшего Вячеслава Химикуса, написал в своем Facebook.

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«Только что на перекрестном допросе депутат Народного Фронта Пашинский был уличён защитой потерпевшего во лжи и был вынужден признать, что стрелял стоя, а не лёжа, как сообщал в первых комментариях сразу после совершения преступления», - заявил Портнов.

Ранее Портнов также сообщил, что главный свидетель в этом деле подтвердил своими показаниями вину нардепа Пашинского.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года на Киевщине произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие. Об этом сам депутат сообщил на своей странице Facebook.

В полиции сообщили, что по факту инцидента начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что депутат нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище. По информации прокуратуры Киевской области, инцидент, в котором принимали участие 4 человека, произошел в поселке Хлепча.

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что Пашинский с женой ехали на "Мерседесе" мимо микроавтобус "Фольксваген", который стоял на неосвещенной дороге. "Мерседес" его объезжал. «Было сделано замечание о том, что не включены габаритные огни и нет знака аварийной остановки. Во время этих замечаний возникла перепалка, потом возникла ситуация, во время которой нардеп использовал огнестрельное оружие "Глок 19», - сообщил Чибисов.