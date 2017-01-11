Комитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко в Минске с главарями "Л/ДНР"

Ответ обработают на следующем заседании комитета, сообщил нардеп от "БПП", секретарь комитета Иван Винник, передает "112 Украина".

"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встречу с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет обработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем ее публиковать в Фейсбуке, понятно... Вопрос доступа к государственной тайне – это вопрос персонального обязательства. Савченко его дала, отозвать его невозможно. Просто могут наступить соответствующие санкции, если СБУ станет известно о разглашении государственной тайны на основании предоставленного персонального обязательства, уже будут предусмотрены действия согласно уголовного кодекса...", - сказал Винник.

Читайте такжеЭхо переговоров Савченко с главарями "Л/ДНР": вопрос о нардепе рассмотрит комитет Рады по нацбезопасности

По его словам, сейчас над этим вопросом работает мощная пиар-машина.

"Будут проплачены соответствующие эфиры, каналы, месседжи, статьи. Опять будут из нее лепить народного мученика, героиню", - убежден нардеп.

Напомним, Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными. Встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Савченко в предательстве Украины в интересах Кремля.