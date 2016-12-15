В "ДНР" назвали Савченко "преступницей", но готовы с ней разговаривать по обмену пленных

"Мы своего отношения к Савченко не меняем - она является преступником, но если она сейчас может выступать в качестве того человека, который будет принимать и продвигать решения по поводу обмена пленными, мы готовы с ней разговаривать", - цитирует «представителя» террористической «ДНР» Дениса Пушилина ТАСС.

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По его словам, обмен пленными стал главной темой состоявшейся ранее встречи Савченко с главарями «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Напомним, ранее Савченко сообщила, что во время тайной встречи с главарями боевиков в Минске, она сумела договориться по поводу обмена пленными в пропорциях 1 к 4.

15 декабря первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 15 человек в ОРДЛО.