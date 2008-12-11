Президенту и премьеру советуют говорить за границей одним голосом

Директор международных программ Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что Украине нужна новая стратегия внешней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на пресс-конференции ”Будущее европейской и евроатлантической интеграции Украины”.

“Заканчивается один политический цикл в Украине, остается определенный период, за который мы прекрасно понимаем, что нам осталось сделать в европейской и евроатлантической интеграции, и нужно думать о новом периоде. Нужно новое видение, новая стратегия внешней политики Украины в новых условиях, новых угрозах, которое базировалась бы на новом качестве политического процесса в Украине”, - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ отметил, что в этом году началось изменение всего геополитического порядка. По его словам, грузино-российский конфликт фактически поднял вопрос об эффективности системы международного права, международной системы реагирования на военные конфликты.

В.ЧАЛЫЙ считает, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе создает дополнительное давление на вакуум безопасности Украины, который постепенно увеличивается. “Мне кажется, что сегодня мы стоим перед вызовом этого вакуума безопасности, и самая большая угроза для Украины - остаться вне интеграционных объединений как по безопасности - НАТО и ОДКБ, - так и экономических - ЕС или ЕЭП. Пребывание в такой серой зоне - это опасность для Украины ”, - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ отметил, что поскольку Украина избрала направление европейской интеграции, то, как минимум, необходимо держать динамику этой интеграции.

Он считает, что ресурс дипломатических возможностей и внешнеполитических действий уже почти исчерпан.

“В НАТО и ЕС основной акцент делают на том, что Президент, премьер-министр, другие государственные факторы не говорят за границей одним голосом, более того, они часто используют внешнюю площадку для продолжения внутриполитической конкуренции. Это недопустимо, этому нужно положить конец, иначе никакой эффективности внешнеполитической линии не будет”, - сказал он.

По убеждению эксперта, на сегодня необходимо серьезно проанализировать тактику на европейском и евроатлантическом и российском направлениях. Кроме того, должна быть обновлена стратегия европейской интеграции, проведено корректирование действий по вступлению в НАТО. По мнению В.ЧАЛОГО, дискуссия в обществе должна идти не о вступлении или невступлении в НАТО, а об оптимальной модели обеспечения национальной безопасности. “Концентрация на форматах, часовых рамках по поводу давления на наших партнеров относительно предоставления ПДЧ, такая слишком настойчивая позиция, по моему мнению, была ошибочной. Необходимы более гибкие механизмы, большее внимание к сущности сотрудничества, чем к форматам и часовым рамкам”, - считает он.