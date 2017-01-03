Дело о стрельбе с участием нардепа Пашинского передали в прокуратуру

Дело относительно применения народным депутатом Сергеем Пашинским огнестрельного оружия против жителя Васильковщины передали в Киевскую областную прокуратуру. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Уголовное производство, возбужденное по факту инцидента при участии народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура», - написала Сарган.

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Согласно ее сообщению, повторно будут допрошены все участники и свидетели инцидента.

«Следователями прокуратуры будут повторно допрошены все участники и свидетели данного происшествия, будут проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы», - сообщила пресс-секратар генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковщины, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

По версии Пашинского, он применил оружие лишь после того, как сделал предупредительный выстрел вверх, а второй выстрел уже после удара бутылкой совершил в ногу нападающему.

При этом пострадавший от стрельбы на дороге под Киевом утверждает, что народный депутат Сергей Пашинский применил огнестрельное оружие не по правилам.