У Литвина говорят, что еще не начинали прицениваться к портфелям

Блок Литвина еще не рассматривал вопрос по определению кандидатур на должности в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ в интервью журналистам.

«Это абсолютно искренне», - добавил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, «у нас будет серьезное заседание фракции, и мы будем рассматривать этот вопрос сквозь призму задач, поставленных в коалиционном соглашении».

О.ЗАРУБИНСКИЙ считает, что изменения в составе правительства должны произойти. По словам депутата, «существует необходимость крепить некоторые отрасли». В то же время он отказался говорить, каких именно членов Кабмина могут сменить.

О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что кандидатуры на должности министров должны рассматриваться «исключительно сквозь призму профессиональности и профессионализма, а не партийного активизма и верноподданства».

Депутат отметил, что разговоры о том, создана ли коалиция, и вошла ли в нее фракция «Наша Украина – Народная самооборона» «неинтересны».

По его словам, за избрание Владимира ЛИТВИНА Председателем Верховной Рады голосовали представители всех фракций, представленных в парламенте, поскольку его кандидатура не вызывает «аллергии невосприятия».

Вместе с тем О.ЗАРУБИНСКИЙ высказал мнение, что, возможно, кандидатура В.ЛИТВИНА не нравится тем, «кто находится за пределами парламента». По его словам, на сегодняшний день главная задача сделать так, чтобы ВР «была эффективным, независимым институтом власти, которым до этого не была».

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, народные депутаты избрали В.ЛИТВИНА Председателем ВР.

После избрания В.ЛИТВИН объявил о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в состав правительства в связи с созданием в Верховной Раде новой коалиции, а также может быть принята программа действий Кабинета Министров.