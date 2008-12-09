Доний: Ющенко категорически не воспринимает коалицию НУ-НС, БЮТ и БЛ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО категорически не воспринимает вариант коалиции в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Олесь ДОНИЙ (фракция НУ-НС) сегодня на заседании круглого стола.

«Вчера вечером во время встречи депутатов от «Народной самообороны» с Президентом Украины мы увидели полное невосприятие идеи создать коалицию в составе НУ-НС, БЮТ, Блока Литвина со стороны Виктора ЮЩЕНКО. Он нам предлагал создать коалицию – но только не с БЮТ», - сказал О.ДОНИЙ.

Он также отметил, что Президент не назвал конкретного партнера по коалиции, но имел в виду Партию регионов, ведь создать парламентское большинство НУ-НС и коммунистов невозможно.

«Я также по некоторым вопросам был просто поражен. Такого некорректного поведения со стороны Президента я лично не ожидал. Сейчас я не уверен, что смогу приходить на следующие встречи к В.ЮЩЕНКО», - сказал О.ДОНИЙ.

Он назвал поведение Президента «недостойным». «Я не увидел адекватности в оценках, восприятии и отношениях между высшим чиновником и, даже не депутатом, а обычным гражданином. Такого отношения я не позволю на любом уровне, что пришлось вчера объяснять и Президенту Украины», - констатировал О.ДОНИЙ.

Говоря о позиции «Народной самообороны», О.ДОНИЙ отметил, что эта депутатская группа не будет голосовать также и за кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность спикера.

По словам народного депутата, сегодня, когда стало известно, что было собрано 35 подписей депутатов от НУ-НС в поддержку коалиции в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина, внезапно изменилась ситуация: к переговорному процессу выразила желание присоединиться и пропрезидентская часть фракции НУ-НС.

«И потому сейчас я не уверен, это сделано ли это искренне или с целью дискредитации, завала и затягивания процесса создания коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина», - заметил О.ДОНИЙ.