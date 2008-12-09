В посольстве говорят, что с Богатыревой все хорошо

В Посольстве Украины в Российской Федерации отмечают, что состояние здоровья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ удовлетворительное.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Украины в РФ.

«В ходе службы из-за духоты Р.БОГАТЫРЕВА почувствовала легкое недомогание, однако сейчас никаких проблем в ее самочувствии нет», - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, пресс-службе сообщили, что после участия в похоронах Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II Р.БОГАТЫРЕВА посетила украинское дипломатическое представительство, где приняла участие в поминальном обеде, организованном послом Украины в РФ Константином ГРИЩЕНКО.

«Информация о плохом самочувствии Р.БОГАТЫРЕВОЙ и оказании ей медицинской помощи не соответствует действительности», - подчеркнули в пресс-службе.

Сегодня ряд СМИ распространили информацию о том, что секретарю СНБО Украины Р.БОГАТЫРЕВОЙ, которая возглавляла украинскую делегацию на похоронах Алексия II, стало плохо во время церемонии отпевания патриарха в храме Христа Спасителя в Москве.