Рада отклонила законопроект о возмещении ущерба за разрушенные во время АТО дома на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект представителей фракций "Блок Петра Порошенко", "Оппозиционный блок" и "Самопомич" в первом чтении проголосовали лишь 130 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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ВР отклонила и альтернативный проект закона о возмещении убытков, причиненных жилью населения в результате проведения антитеррористической операции (№4301-1), инициатором которого являются представители "Оппозиционного блока". За него проголосовали 83 из 329 зарегистрированных народных депутатов.

После этого депутаты еще несколько раз пытались вернуть законопроекты в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению или же субъекту законодательной инициативы, но эти предложения не нашли поддержки в зале.

Во время обсуждения законопроектов ряд депутатов возмущались этой законодательной инициативой в целом, подчеркивая, что все убытки должно возмещать государство-агрессор.

Законопроектом №4301 определяется порядок возмещения ущерба физическим лицам за разрушенные (уничтоженные) или повреждены объекты частного жилого фонда или частные домохозяйства во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Предлагается установить, что возмещение убытков осуществляется в течение 2016-2017 годов за счет средств государственного бюджета по отдельной бюджетной программе, предусмотренной Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Возмещение убытков должно осуществляться по результатам обследования специально созданной комиссией объектов, расположенных в населенных пунктах на соответствующих территориях Донецкой и Луганской областей, за исключением тех, что вошли в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в перечень населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, утвержденный Кабинетом министров.

Возмещение убытков в населенных пунктах, которые вошли в указанные перечни, осуществляется в том же порядке по мере их освобождения от оккупации.

В зависимости от степени повреждения объекты подразделяются на следующие категории: I категория - объект жилого фонда разрушен, непригоден для дальнейшего проживания, восстановлению не подлежит; II категория - объект поврежден, строительные конструкции, инженерные сети и системы подлежат капитальному ремонту; III категория - объект имеет незначительные повреждения, строительные конструкции, инженерные сети и системы подлежат текущему ремонту.

Размер убытков в денежном эквиваленте определяется комиссией в зависимости от категории повреждения объекта жилого фонда и возмещается в полном объеме. В частности, для I категории повреждения объекта по решению комиссии возмещается стоимость нового строительства или приобретения жилья в рамках соответствующего населенного пункта или района.