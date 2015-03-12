Убытки от разрушений инфраструктуры на Донбассе достигают почти 5 млрд гривень
Общая сумма убытков от разрушений объектов инфраструктуры на Донетчине и Луганщине достигает почти 5 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталья Быстрая.
По ее словам, в частности, в Донецкой области общая сумма разрушений объектов жилой структуры и других объектов достигает более 3 млрд грн, в Луганской области - свыше 1,6 млрд грн.
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Как отметила Быстрая, на сегодня в Донецкой области устранено повреждение на 574 газораспределительных пунктах, еще около 600 остаются поврежденными.
Без водоснабжения на Донетчине остается более 900 тыс. лиц.
В то же время в Луганской области без централизованного водоснабжения остается около 163 тыс. лиц.
Ранее УНИАН сообщал, что государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») оценивает ущерб от разрушения дорог в результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях в 4,7 млрд грн.