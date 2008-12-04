Герман рассказала о двух сценариях событий

Фракция Партии регионов готова идти на компромиссы ради того, чтобы парламент работал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, если «лидеры Украины согласятся начинать сегодня официальные переговоры, то через 2-3 дня мы можем выйти на их завершение, и во вторник (9 декабря) в парламенте может быть избран председатель Верховной Рады».

Как сказала А.ГЕРМАН, после консультаций между фракциями были выработаны два проекта решений, которые дают «оптимистические надежды». По ее словам, согласно первому проекту, должно быть создано парламентское большинство с частичным переформатированием правительства, а согласно второму проекту, должна быть создана парламентская коалиция «уже совсем с иным ходом событий».

А.ГЕРМАН подчеркнула: «Единственное, чего нельзя сейчас делать – это пускать ситуацию на самотек и развалить парламент». «Нужно избрать спикера, и мы в этом убеждены, и будем идти на компромиссы для того, чтобы парламент работал», - добавила она.

На вопрос журналистов, являются ли участники двух проектов развития событий разными, А.ГЕРМАН ответила: «Я думаю, что да».