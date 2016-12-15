В Европарламенте перенос голосования по "безвизу" для Украины объяснили ошибкой

Об этом заявила пресс-офицер Европарламента Мод Нойон, передает Kyiv Post.

По ее словам, дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

"Дата была указана там ошибочно и будет удалена", - заверила пресс-офицер ЕП.

"Но точная дата пока не определена", - добавила Нойон.

Читайте также"Никто ничего не переносил": в Европарламенте дали объяснение по рассмотрению "безвиза" для УкраиныКак сообщал УНИАН, Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «03/04/2017».

Ранее в повестке дня на сайте Европарламента сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого говорилось о 18 января.

Сегодня, 15 декабря, Европарламент принял предложения по механизму временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.