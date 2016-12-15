Европарламент перенес рассмотрение "безвиза" для Украины на апрель

Об этом говорится в регистрационной карточке законопроекта на сайте Европейского парламента.

Отмечается, что вопрос украинского "безвиза" рассмотрят в первом чтении 3 апреля 2017 года.

Ранее рассмотрение этого вопроса уже переносилось с 18 января на 1 февраля. А вот отмена виз для Грузии произойдет раньше, чем для Украины, - 2 февраля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европарламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановления, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европарламентом и Европейской комиссией в тот же день.

Читайте такжеВ Европарламенте спрогнозировали голосование за предоставление Украине "безвиза" 1 февраля

8 декабря профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европарламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

15 декабря Европейский парламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.