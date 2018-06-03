Почему Россия может стать большой проблемой для Барака Обамы

Что-то пошло ужасно неправильно в отношениях постсоветской России с Соединенными Штатами, а от этого и с Западом вообще. В результате взаимоотношения с возрожденной Россией, которая развивается по направлению к автократии, станут ключевым вызовом для администрации Обамы, которая вступает во властные полномочия.

Падение с оптимистичных высот 1990-х - ошеломляющее. Крах Советского Союза в конце 1991 года не только покончил с Холодной войной и угрозами потенциальной ядерной катастрофы, которые выходили из нее. Он обозначил важнейшее за много десятилетий стратегическое изменение в международном пейзаже. Развал СССР породил новую демократическую Россию, очевидно, готовую отложить в сторону прошлые антагонизмы и продолжить дело саморазвития в современное общество.

Но среди всех великих государств, которые уже существуют или появляются в мире, Россия отличается той степенью, до которой ее отношения с Соединенными Штатами ухудшились на протяжении первого десятилетия нового столетия. Склонность России к правлению в стиле сильной руки вновь проявилась при тогдашнем президенте, а теперь - премьер-министре Владимире Путине. Власть была вновь централизована в высоких стенах Кремля. С появлением путинской „Единой России” Госдума дружно зашагала в ногу, в то время, как и СМИ, и местные органы власти были лишены большой части их автономии и влияния.

Твердая американская политика относительно расширения НАТО, контроля над вооружением и другими проблемами наращивала народное возмущение в России, и помогала Путину лелеять новый российский национализм. Подпитываемая доходами от экспорта нефти и природного газа, Россия начала самоутверждаться за рубежом, особенно в регионах, которые когда-то находились под доминированием Москвы. Российское вторжение и частичная оккупация Грузии в августе этого года служат самым первым примером готовности поиграть мышцами, которые было атрофировались. Россия признала независимость сепаратистских республик Южной Осетии и Абхазии, что вызывало осуждение на Западе. В других местах Россия использует заглушку на трубе с энергоносителями, чтобы давить на Украину, а также впервые с советских времен послала военно-морские силы в латиноамериканские воды.

В своей совокупности такое течение событий может являть собой наиболее разрушительный стратегический поворот за тот период, который, из-за отсутствия лучшего термина, известного как „постхолодновоенная эра”. "Мы потеряли Россию, - сообщает Уолтер Расселл Мед, историк дипломатии в Совете по иностранным отношениям. Роуз Готтемеллер, специалист по России, в прошлом - американская служащая по вопросам национальной безопасности в Фонде международного мира Карнеги отмечает: "Кризис в Грузии ставит нас лицом к лицу с реальностью, которая заключается в том, что Соединенные Штаты и Россия потеряли возможность строить отношения, работающие в интересах обеих сторон".

С точки зрения Москвы, США, особенно при президенте Буше, но, начиная еще с президента Клинтона, подавляли российские интересы в период когда Россия была ослаблена. "Россия думает, что мы блокируем их", - говорит французский министр иностранных дел Бернар Кушнер.

В Вашингтоне частные настроения некоторых представителей администрации Буша относительно Кремля сводятся к презрению. Российские чиновники между тем утверждают, что Вашингтон действует в одностороннем порядке. Список того, что они считают нарушениями, довольно длинный: бомбардировка Штатами их союзника Сербии во времена Клинтона; отмена со стороны США соглашения против баллистических ракет; расширение НАТО до „порога” России; военные действия США в Средней Азии; попытки пустить трубопроводные маршруты мимо России; поддержка украинского и грузинского политических движений, которые Россия считает антироссийскими; военная помощь Грузии; поддержка независимости Косово от Сербии, несмотря на возражение России.

Всего лишь через день после того, как Обама выиграл выборы, российский президент Дмитрий Медведев стремительно перепрыгнул обычные приветствия и поклялся установить ракеты в российском анклаве Калининграда, если США – читай будущая администрация Обамы – будет настаивать на размещении противоракетного щита в Польше и Чешской республике. Это – разновидность менталитета „зуб за зуб”, характерного для Холодной войны. "Я думаю, что нет никакой веры в российско-американские отношения", - сказал Медведев позже в ноябре, - "по многим позициям мы не можем найти точки соприкосновения".

Обама отметил, что он поддерживает ракетную защиту в принципе, если можно будет продемонстрировать, что система работает правильно. Но он также подчеркнул, что обращается к России относительно сотрудничества по предотвращению утечки ядерных материалов, углублении контроля над вооружением, борьбе с Аль-Каидой и другими террористами.

Глобальный финансовый и экономический кризис, вместе с текущим снижением цен на нефть, нанесли удар по фондовому рынку России и ускорили утечку капитала. Но в последующей перспективе, как пишет Стивен Сестанович, посол по особым поручениям администрации Клинтона в странах бывшего Советского Союза, в журнале “Foreign Affairs”, " мощь России может продолжать расти, и вместе с этим поднимать амбиции страны".

Обама мог бы использовать помощь России в решении множества других проблем, от убеждения Ирана и Северной Кореи оставить свои ядерные программы, до поддержки энергетической безопасности в противостоянии глобальному потеплению. Но это будет требовать изменений от Вашингтона. "Мы еще не рассмотрели их очень хорошо", - говорит Брент Скоукрофт, бывший советник по национальной безопасности: "Мы должны продемонстрировать определенную деликатность и уважение, а не просто продвигаться вперед".

Томас Омстад “U.S. News & World Report” (США)

Перевод с английского - Николай Писарчук