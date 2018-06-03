Почему Россия может стать большой проблемой для Барака Обамы
Экономический спад может придержать амбиции Москвы... В Вашингтоне частные настроения некоторых представителей администрации Буша относительно Кремля сводятся к презрению...
Что-то пошло ужасно неправильно в отношениях постсоветской России с Соединенными Штатами, а от этого и с Западом вообще. В результате взаимоотношения с возрожденной Россией, которая развивается по направлению к автократии, станут ключевым вызовом для администрации Обамы, которая вступает во властные полномочия.
Падение с оптимистичных высот 1990-х - ошеломляющее. Крах Советского Союза в конце 1991 года не только покончил с Холодной войной и угрозами потенциальной ядерной катастрофы, которые выходили из нее. Он обозначил важнейшее за много десятилетий стратегическое изменение в международном пейзаже. Развал СССР породил новую демократическую Россию, очевидно, готовую отложить в сторону прошлые антагонизмы и продолжить дело саморазвития в современное общество.
|Владимир Путин
Твердая американская политика относительно расширения НАТО, контроля над вооружением и другими проблемами наращивала народное возмущение в России, и помогала Путину лелеять новый российский национализм. Подпитываемая доходами от экспорта нефти и природного газа, Россия начала самоутверждаться за рубежом, особенно в регионах, которые когда-то находились под доминированием Москвы. Российское вторжение и частичная оккупация Грузии в августе этого года служат самым первым примером готовности поиграть мышцами, которые было атрофировались. Россия признала независимость сепаратистских республик Южной Осетии и Абхазии, что вызывало осуждение на Западе. В других местах Россия использует заглушку на трубе с энергоносителями, чтобы давить на Украину, а также впервые с советских времен послала военно-морские силы в латиноамериканские воды.
В своей совокупности такое течение событий может являть собой наиболее разрушительный стратегический поворот за тот период, который, из-за отсутствия лучшего термина, известного как „постхолодновоенная эра”. "Мы потеряли Россию, - сообщает Уолтер Расселл Мед, историк дипломатии в Совете по иностранным отношениям. Роуз Готтемеллер, специалист по России, в прошлом - американская служащая по вопросам национальной безопасности в Фонде международного мира Карнеги отмечает: "Кризис в Грузии ставит нас лицом к лицу с реальностью, которая заключается в том, что Соединенные Штаты и Россия потеряли возможность строить отношения, работающие в интересах обеих сторон".
|Джордж Буш
В Вашингтоне частные настроения некоторых представителей администрации Буша относительно Кремля сводятся к презрению. Российские чиновники между тем утверждают, что Вашингтон действует в одностороннем порядке. Список того, что они считают нарушениями, довольно длинный: бомбардировка Штатами их союзника Сербии во времена Клинтона; отмена со стороны США соглашения против баллистических ракет; расширение НАТО до „порога” России; военные действия США в Средней Азии; попытки пустить трубопроводные маршруты мимо России; поддержка украинского и грузинского политических движений, которые Россия считает антироссийскими; военная помощь Грузии; поддержка независимости Косово от Сербии, несмотря на возражение России.
|Дмитрий Медведев
Обама отметил, что он поддерживает ракетную защиту в принципе, если можно будет продемонстрировать, что система работает правильно. Но он также подчеркнул, что обращается к России относительно сотрудничества по предотвращению утечки ядерных материалов, углублении контроля над вооружением, борьбе с Аль-Каидой и другими террористами.
Глобальный финансовый и экономический кризис, вместе с текущим снижением цен на нефть, нанесли удар по фондовому рынку России и ускорили утечку капитала. Но в последующей перспективе, как пишет Стивен Сестанович, посол по особым поручениям администрации Клинтона в странах бывшего Советского Союза, в журнале “Foreign Affairs”, " мощь России может продолжать расти, и вместе с этим поднимать амбиции страны".
|Барак Обама
Томас Омстад “U.S. News & World Report” (США)
Перевод с английского - Николай Писарчук