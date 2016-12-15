Глава НАБУ: коррупции, подследственной ГПУ, гораздо больше

"Несоблюдение принципа подследственности в расследованиях - это серьезное нарушение закона. И НАБУ, и прокуратура расследуют коррупционные правонарушения. Но бюро концентрируется на расследовании топ-коррупции, прокуратура же занимается иными правонарушениями. И, кстати, коррупции, подследственной ГПУ, гораздо больше", - рассказал Сытник в интервью изданию "Новое время".

"Генпрокуратура отчиталась о том, что расследовала 614 уголовных производств, а НАБУ - только 30. Но у них 15 тыс. сотрудников, а у нас 150 детективов. Мы проанализировали эти производства. Из 614 только 14 могли бы относиться к нашей подследственности, а 600 - это ответственность ГПУ. Поэтому у них огромное поле для работы", - отметил глава НАБУ.

"Думаю, правильно, когда каждый орган занимается тем, на что он уполномочен", - подчеркнул Сытник.

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Он также рассказал о наибольших препятствиях в работе бюро.

"Есть разные формы сопротивления и противодействия. Первое - дискредитационные кампании. Люди, фигурирующие в наших делах, могут влиять на медиаресурсы. Это то, что против нас постоянно используется. Второе - нереформированные суды, и эта проблема более актуальна в связи с увеличением количества производств, передаваемых на рассмотрение судей. И третье - постоянные попытки ограничить наши полномочия путем внесения изменений в законодательство", - рассказал Сытник.

"Сопротивление мы воспринимаем как неотъемлемый элемент нашей работы", - отметил глава НАБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее Сытник заявил о необходимости судебной реформы как элемента эффективной борьбы с коррупцией, в том числе создания Антикоррупционного суда до конца 2017 года.