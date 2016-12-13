Дело Ефремова: суд перенес рассмотрение жалобы на арест экс-"регионала"

Апелляционный суд Киева сегодня не приступил к рассмотрению жалобы экс-лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова на решение Печерского районного суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, было принято решение о переносе судебного заседания на 15.00 20 декабря, поскольку долгое время судьи были заняты в других судебных процессах.

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Кроме того, им требуется дополнительное время для ознакомления с материалами дела и решением суда первой инстанции.

Напомним, что Ефремову уже второй раз продлевают срок содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.

9 декабря прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ефремова в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР»; государственной измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.