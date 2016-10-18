Апелляционный суд Киева оставил Ефремова под стражей до 24 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления сегодня вечером огласил председатель коллегии судей Апелляционного суда Киева Иван Рыбак.

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«Заслушав объяснения сторон – участниц процесса, исследовав материалы дела, коллегия судей постановила в удовлетворении жалобы адвокатов подозреваемого Ефремова Александра Владимировича – отказать. Решение Печерского райсуда Киева оставить без изменений... Постановление обжалованию не подлежит», – отмечается в судебном решении.

Также следует отметить, что в течение нескольких часов выступлений сторона защиты Ефремова настаивала на его невиновности, на том, что он во время других судебных заседаний являлся на них, принимал активное участие, от следственных органов и суда не скрывался, поэтому ему следует избрать другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В свою очередь, сторона обвинения настаивала на том, что Ефремов подозревается в совершении тяжких преступлений, которые не предусматривают иной, кроме ареста, меры пресечения, а поэтому суд должен оставить решение первой судебной инстанции без изменений.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».