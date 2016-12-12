ГПУ завершила досудебное расследование в деле против Ефремова

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, Ефремов на основании «собранных надлежащих и допустимых доказательств» обоснованно подозревается:

1) в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

2) в пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

3) в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, являющимся представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

Читайте такжеСуд отказался освобождать экс-"регионала" Ефремова за истечением срока содержания под стражей

4) в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

5) в государственной измене - то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В Генпрокуратуре отметили, что пока сторона защиты, в соответствии со ст. 290 УПК Украины, имеет право ознакомиться со всеми собранными стороной обвинения материалами досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест - до 22 января 2017 года.