Суд оставил Ефремова под стражей до 22 января

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания Ефремова под стражей длилось с 19 ноября.

Сегодня вечером Ефремов неожиданно отказался от услуг своих трех адвокатов. После этого в зале суда появился адвокат Валентин Рыбин, известный тем, что защищал российских диверсантов Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

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Позже судья удалился в совещательную комнату, откуда вышел через 30 минут и озвучил данное решение.

Напомним, что срок предварительного содержания под стражей Ефремова истекал в 0:00 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».