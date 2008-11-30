У Литвина узнали, что Тимошенко и Янукович уже делят портфели

Народный депутат Украины, член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ заверяет, что переговоры между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов относительно создания коалиции ведутся “достаточно успешно”. Об этом он заявил в эфире радио «Свобода».

“Насколько мне известно, эти переговоры идут достаточно успешно, и уже перешли даже на кадровые моменты”, - отметил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

В то же время он отказался назвать детали кадровых договоренностей, поскольку «эти вопросы являются предметом торга, и поэтому сейчас выдать какие-то решения – это просто бежать впереди паровоза».

О.ЗАРУБИНСКИЙ также отметил, что «эти переговоры ведутся между БЮТ и ПР без участия Блока Литвина».

По его словам, кто-то из представителей упомянутых политических сил будет премьер-министром, а кто-то спикером.