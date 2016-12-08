Штайнмайер: при отсутствии политической воли сторон ни одна миссия не обеспечит "режим тишины" на Донбассе

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии в Twitter.

"Министр иностранных дел Штайнмайер в отношении восточной Украины: если политическая воля отсутствует, ни одна миссия не будет иметь возможности обеспечить соблюдение режима прекращения огня, несмотря на ее численность", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября по итогам переговоров глав МИД "нормандского формата" в Минске министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что соглашения о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса нет, Украина настаивает на введении вооруженной полицейской миссии.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что о военизированной миссии ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает», «вопрос уже не актуален».

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3 ноября специальный представитель федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ в 2016 году и координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер заявил, что Украина предлагает, чтобы в полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе вошло 18-20 тыс. лиц.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская отмечала, что годовой бюджет вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе может составить не менее 1 млрд евро в год.